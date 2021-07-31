10 مواقع لتلقي لقاح كورونا و6 أماكن لراغبي السفر بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ عن أماكن تلقي لقاح كورونا، سواء لأهالي المحافظة أو الراغبين في السفر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على الإعلان عن المستشفيات والمراكز الطبية التي تستقبل أهالي المحافظة، موجهاً بحسن استقبال المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك 10 أماكن ثابتة لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي اللقاح بكل مركز من المراكز، من خلال مستشفى يستقبل المواطنين، وتشمل: مركز طبي كفر الشيخ، ومركز طبي الحامول، ومركز طبي بيلا، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي، ومستشفى فوه المركزي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم أيضاً تحديد 6 أماكن لاستقبال الراغبين في السفر للخارج، لتلقي اللقاح، وهي مكتب صحة كفر الشيخ، ومكتب صحة مطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه.

وقال محافظ كفر الشيخ إن هناك فرق متنقلة يتم توجيهها حسب الاحتياج، موجهاً الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى مكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر للخارج، لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.

ويمكن للمواطنين الراغبين في السفر للخارج الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا، وتسجيل بياناتهم من خلال اتباع عدة خطوات:

- تسجيل البيانات وهي الاسم الرباعي وإدخال الرقم القومي للبطاقة.

- والموافقة على شروط اللقاح ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول والتي تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

- بعد الحصول على لقاح كورونا المستجد يتم الحصول على شهادة معتمدة وبها PR code الخاص بالسفر.