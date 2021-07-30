وصول أول مجموعة من المترجمين الأفغان إلى الولايات المتحدة

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى وصول أول مجموعة من المترجمين الأفغان إلى فرجينيا الأمريكية، وقالت القناة الإخبارية، إن أكثر من 200 متعاون أفغاني سيتم فرزهم في قاعدة «فورت لي» التابعة لسلاح البر الأمريكي بـ فرجينيا

وكانت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، قالت الأسبوع الماضي، إن قاعدة «فورت لي» الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب واشنطن، ستستضيف نحو 700 مترجم ومساعدين آخرين للجيش الأمريكي مع أفراد عائلاتهم، أي نحو 2500 شخص، باتت دراسة ملفاتهم في مراحل متقدمة، فيما تتحقق وزارة الأمن الداخلي من ملفاتهم، ما سيستغرق أياما قليلة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكانت مجموعة ثانية تضم 4 آلاف مساعد وأفراد عائلاتهم أي ما مجموعه 20 ألف شخص، حصلوا على الضوء الأخضر من سفارة كابول للحصول على تأشيرة هجرة، وعليهم الآن الخضوع لعمليات تدقيق أمني معمقة في مسار قد يتطلب عدة أشهر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن بلاده ستستقبل قريبا جدا دفعة أولى من المترجمين الفوريين الأفغان الذين سيغادرون مع اقتراب استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لكنها لا تزال تبحث عن بلد مضيف للآخرين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت في أبريل الماضي أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، فيما قال بايدن، إن مهمة بلاده في أفغانستان ستنتهي آخر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لن يضحي بجيل آخر من الأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها.