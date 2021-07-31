بعد معركة 8 سنوات.. «الصحفيين» بالإسكندرية تتسلم أرض نادي «سابا باشا»

تسلمت النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم السبت، أرض نادي النقابة على الشاطئ بمنطقة «سابا باشا»، بحضور وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، برئاسة اللواء محمد سحلول، ومحارب هيلع، رئيس حي شرق، ونقيب الصحفيين بالإسكندرية، فكري عبد السلام، وهاني العوضي، أمين صندوق النقابة، وبعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وذلك عقب توجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

تفاصيل أزمة أرض نادي نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن النقابة تسلمت أرض النادي بالكامل بعد إخلائها، على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، وذلك بعد تخصيصها من محافظة الإسكندرية للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.

معركة 8 سنوات للحصول على أرض نادي النقابة

وقال فكري عبد السلام إن النقابة تسلمت أرض النادي بعد معركة دامت 8 سنوات، واستغلالها من قبل البعض لإقامة جراج للسيارات، بدون وجه حق، وذلك بعد سداد جزء من مديونية النقابة لمحافظة الإسكندرية، بمبلغ يُقدر بـ2.5 مليون جنيه، في نوفمبر 2020، وذلك فور وعد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتخصيص المكان لإنشاء نادي بحري للصحفيين بالإسكندرية، برئاسة نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

اجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث سبل استغلال أرض النادي

من جهتها أوضحت بسمة الشريف، مقررة لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، خلال الساعات المقبلة، لبحث سبل استغلال أرض النادي خلال فترة الصيف، ووضع ضوابط لمنع التعدي عليها مرة أخرى، من خلال الإتفاق مع شركة أمن متخصصة لحماية كامل مساحة النادي، وقدمت الشكر للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، على الاهتمام بتسليم أرض النادي كاملة.