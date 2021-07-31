عاجل.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في إمبابة بسبب كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط قطره 600 مم بميدان الشجرة في شارع المطار إمبابة، وهو ما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «شارع المطار، أرض الحداد، المنيرة، شارع بشتيل ومتفرعاته، بشتيل، لعبة، عزبة كيلاني».

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة لانتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.