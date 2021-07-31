رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق في إمبابة بسبب كسر مفاجئ

كتب:

سلامة عامر
05:33 م | السبت 31 يوليو 2021
قطع المياة"ارشيف"

قطع المياة"ارشيف"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط قطره 600 مم بميدان الشجرة في شارع المطار إمبابة، وهو ما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «شارع المطار، أرض الحداد، المنيرة، شارع بشتيل ومتفرعاته، بشتيل، لعبة، عزبة كيلاني».

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة لانتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اقرأ المزيد:

6 طرق لتقديم شكاوي مياة الشرب بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

لمدة 4 ساعات.. قطع مياة الشرب عن عدة مناطق في قنا

محافظ دمياط و"مياة الشرب" يبحثان إنهاء المشروعات المتأخرة

"مياة أسيوط": بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" لتحسين مياه الشرب ببني عدي

"الدالي" يعلن: عودة مياة الشرب لأهالي فيصل والهرم

تمويل توصيل مياة الشرب لـ50 ألف شقة تسدد بأقساط في الإسكندرية

"مياة الشرب" بالغربية تناقش الاستعدادات لفصل الصيف