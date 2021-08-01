كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام؛ لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، ما أسفر عن إزالة 163 حالة إشغال من شوارع الإسكندرية في حملات الأحياء.

وأكد محافظ الإسكندرية، الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شن حي منتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة في شوارع «بشوارع حسن أمين سيدي بشر الترام، وخالد بن الوليد، طريق الجيش، والأرمن من شارع 45، والقاسمي من شارع 45»؛ ما أسفر عن التحفظ على 33 إشغال طريق متنوعة معيقة لحركة المارة بالشوارع، لفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على حرم الطريق العام، كما قامت أجهزة الحي بحل شدة خشبية بمنطقة المراغي للقضاء على بناء مخالف في المهد.

وعلى الصعيد ذاته، قام حي غرب بقيادة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بحملة للحد من انتشار إشغالات الطريق في شوارع الحي، تم خلالها التحفظ على عدد من الشيش في المقاهي تم التحفظ عليها تحرير محاضر للمخالفين، وقد قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق بشارع النيل وميدان باب سدره.

وفي حي شرق شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، عدة حملات على شوارع شارع مصطفى كامل باكوس وشارع الفتح وشارع طمازين وشارع القومية العربية، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من طريق الكورنيش؛ ما أسفر عن تحرير 29 مخالفة منها مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ومخالفات تموينية وعدم تامين بيئة العمل ومخالفات لمخالفة قانون العمل، كما ضبطت إدارة إشغال الطريق بالحي 45 حالة إشغال مختلفة وتم إيداعها في شرطة المرافق، وأغلقت لجنة الغلق كافيه كائن في شارع الإذاعة باكوس، وتم فرض غرامات فورية على المخالفين قُدرت بمبلغ 27 ألف جنيه.

وخلال الحملات المكبرة، التي شنها حي وسط برئاسة رجب النقيدي رئيس الحي، اثناء المرور والتفتيش على المنشآت المخالفة بشوارع كليه الطب، قيصر، سكر والبخت، محرم بك، محطه الرمل، طريق الحرية، فؤاد، والاسكندراني، ضبط 20 حالة إشغال، والتحفظ على 44 شيشة، كما تم التحفظ على مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

وفي حي عامرية ثان، قاد اللواء أشرف بهجت رئيس الحي حملة مكبرة بنطاق قرية الجزائر والطريق الصحراوي، تم خلالها رفع 20 حالة إشغال طريق وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء كمامات.

وواصل حي الجمرك حملاته الصباحية لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، التي استهدفت ميدان التحرير وعرابي، وإسحاق النديم، والقائد جوهر، وأبى الدرداء؛ ما أسفر عن إزالة التعديات وضبط 61 حالة إشغال.