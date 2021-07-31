«الغنوشي» يؤجل اجتماع «شورى النهضة» بعد خلافات علنية داخل الحركة

أجل رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي، اجتماع مجلس شورى النهضة، بعد خلافات علنية داخل الحركة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، قبل قليل، إنه لا مجال للظلم أو مصادرة الأموال، والحقوق يحفظها القانون.

وأضاف «سعيد»: «الذين يدَّعون تشبثهم بالدولة تركوها على حافة الإفلاس»، متابعا: «نحن في حالة استثنائية ولن نترك الوطن للصوص».

وتابع الرئيس التونسي، بأن القوات العسكرية والأمنية ستتصدى لأي محاولة ابتزاز من أي جهة كانت.