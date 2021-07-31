نقابة الموسيقيين عن «ويسكي حمو بيكا»: ملناش دعوة

أثارت تصريحات حمو بيكا الأخيرة غضب الكثيرين خلال الساعات الماضية، بعد أن كشف عن شربه الخمر لفترة طويلة قبل أن يتوقف منذ 3 اشهر، حيث قال في تصريحات تلفزيونية : «أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي».

حمو بيكا: مفيش حد فى مصر مبيشربش ويسكي

وتابع حمو بيكا: «لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش».

وعن موقف نقابة المهن الموسيقية، نظرا لتقديم حمو بيكا أوراقه ودخول لجنة اختبار خلال الأيام المقبلة، قال مصدر من النقابة لـ «الوطن»: «النقابة ليس لها علاقة ببيكا حتى الآن لأنه ليس عضوًا فيها وليس منتسبًا، ولا يحق لنا التعليق على أفعاله، ولكن حين يكون عضوًا فى النقابة ربما يتم محاسبته على ما يفعله».

الموسيقيين: بيكا ليس عضوًا بالنقابة حتى نحاسبه على أقواله

وأوضح أن حمو بيكا حتى الآن لم يقدم أوراقه ولم يختبر، فالنقابة حتى الآن لم تعقد لجان أو اختبارات للأصوات الجديدة، لافتًا إلى أن شربه الخمر أمر خاص به، ولكن يحاسب عليه لو كان عضوًا بالنقابة، وغنى وهو مخمور.

جدير بالذكر أن بيكا كان كشف مسبقا عن تلقيه دروسًا في الموسيقى والغناء من أجل التقديم للنقابة وأن يكون عضوا بها، حيث وعد الفنان هاني شاكر بهذا الأمر، ولكن حتى الآن لم تعلن النقابة موعد الاختبار.