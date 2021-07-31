حمو بيكا مش لوحده.. فنانون صدموا الجمهور بتصريحاتهم: عِشت مع حبيبي قبل الجواز

تصريحات صادمة أطلقها مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حيث كشف عددا من الأسرار في حياته الشخصية، وذلك أثناء استضافته في برنامج «الوسط الفني»، الذي يقدمه أحمد عبدالعزيز على قناة «الحدث اليوم».

حمو بيكا: «مفيش حد في مصر مابيشربش ويسكي»

وفجَّر "بيكا" مفاجأة عند سؤاله عن تعاطيه المخدرات، قائلا: «أنا مابشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مابيشربوش»، وتابع: «لما باشرب بكون متزن، والويسكي مابيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة».

ولكن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث أطلق عدد من النجوم تصريحات مختلفة مثيرة عن أسرار حياتهم الشخصية، كان من بينهم الفنان الراحل فاروق الفشاوي، الذي اعترف في لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب أنه كان يتعاطى مخدرات منها الهيروين والأفيون خلال فترة في حياته، ولكنه أقلع بسبب ابنه أحمد.

كما كشف الفنان أحمد مجدي، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه أدمن المخدرات خلال فترة المراهقة، قائلا: «كنت بشرب مخدرات وفاشل وصايع وبسرق أبويا، بس لما شفت أمي وأبويا بيتألموا للدرجة دي، فقلت مش دا اللي أنا عايزه».

وكعادتها في إثارة الجدل، كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أنها كانت تعيش مع حبيبها عباس ناصر قبل زواجهما بشكل رسمي، أو ما يطلق عليه «المساكنة»، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «100 سؤال»، قائلة إنها مع فكرة الحياة بين الفتاة والشاب قبل الزواج، وأنها خاضت هذه التجربة من قبل.

بينما واجهت الفنانة "انتصار" انتقادات عديدة بعد تصريحاتها في برنامج «نفسنة» عن مشاهدة الأفلام الخارجة، وقالت إن هناك قنوات تعرض تلك النوعية من الأفلام بشكل درامي، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات لها بصورة واسعة.