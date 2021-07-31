بسبب الويسكي.. برلماني يطالب بمنع حمو بيكا من الظهور الإعلامي

طالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بمنع ظهور حمو بيكا، مؤدي المهرجانات، من الظهور الإعلامي، بعد تصريحاته الأخيرة بأنه يشرب الخمر، بعدما قال: «مفيش حد في مصر ما بيشربش ويسكي».

وقال عضو مجلس النواب عن بني مزار والعدوة ومغاغة بالمنيا، إن مثل هذه النماذج تسيئ إلى الاخلاقيات وتمثل قدوة سيئة للشباب، ولابد من اتخاذ اجراءات.

تحقيق المشاهدات والتريند

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يتم محاسبة مثل هؤلاء، وعدم منح التصريح لمجرد تحقيق المشاهدات أو ما يسمى بـ«التريند»، خاصة اذا كان ذلك يؤثر على الأخلاق.

وأشار «حتة» إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة مع عودة مجلس النواب، يطالب فيه بوضع قواعد وشروط لمنح التراخيص والتصاريح للفنانين، وألا تكون لمجرد الانتشار وتحقيق الترند، مؤكدا ان فكرة التريند مع انتشار السوشيال ميديا أصبح يمثل كارثة كبرى، تتطلب المواجهة، خاصة اذا كانت تؤثر على أخلاقيات المجتمع، كما رأينا على تطبيق «تيك توك»، والذي تم المطالبة من قبل بحجبه، حيث يمثل خطر كبير ورأينا النماذج التي ظهرت والفتيات اللاتي رحن ضحيته.

حمو بيكا: بشرب ويسكي

وأثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، جدلا واسعا بتصريحاته على إحدى الفضائيات المصرية، بأنه لا يتناول المخدرات كما يقول البعض، ولكنه يشرب الخمر.

وتابع “بيكا” خلال لقاءه بأحد البرامج: «أنا بقالي فترة كبيرة مبشربش أي حاجة بسبب معدتي بايظة خالص، بقالي 3 شهور مبطلها، وحتى لما كنت بشرب مش دايمًا على طول، كل عشرين يوم في مناسبة مثلا».

ومنذ أيام، وقعت مشاجرة بين مطرب المهرجانات حمو بيكا، ومجموعة من الشباب، في الساحل الشمالي، وبدأت الواقعة باصطدام سيارة بيكا بأخرى، ليحدث الشجار وتبادل الألفاظ الخارجة بينه ورفاقه مع أصحاب السيارة الأخرى، وسط محاولات من المارة لفض الاشتباك وانتهى الشجار بأحد اقسام الشرطة ثم التصالح.