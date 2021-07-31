صورة مع فتاة تربك حمو بيكا على الهواء: «مش عارف اتسربت إزاي»

تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعى بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتى صرح بها أثناء استضافته في إحدى حلقات برنامج «الوسط الفني»، مع المذيع أحمد عبد العزيز، على قناة «الحدث اليوم».

حمو بيكا يثير الجدل

وأدلى حمو بيكا بأكثر من تصريح صدم الجمهور خلال الحلقة، وكان من بينها مفاجأة كشف عنها المذيع، حيث حصل على صورة لحمو بيكا مع فتاة، ولكنه رفض عرضها على الهواء واكتفى برؤية «بيكا» لها على الموبايل.

ولكن المذيع أحمد عبدالعزيز سأل حمو بيكا عن الصورة، والتي كشف تفاصيلها بالفعل حيث قال: «الصورة دى كانت من تلت أو أربع سنين، وأنا اللى صورتها وموجودة عند البنت، وعادي مفيش حد مبيقعش فى حاجة زي دي، بس إنت لازم تتعلم».

وتابع حمو بيكا: «كنت لسة فى الأول، كنت لسة بادئ، وصاحبة الصورة لم تحاول أبدا أن تبتزني، ومش عارف اتسربت إزاي».

وهنا وجه المذيع سؤال لبيكا حول من يرسلون هذه الصور للاعلام فقال بيكا: «دي غيرة بقى ونفسنة، بس دي خصوصيات، واللى بيحاول عايز أقوله أنا مش هبكي على أي شيء فى حياتي».

تصريحات حمو بيكا في الحلقة

يذكر أن حمو بيكا خلال الحلقة صرح بأكثر من تصريح آخر أثاروا الجدل وتسببوا فى تصدره الترند، وكان منهم حديثه عن أزمة عصام كاريكا وأنه اتهمه بسرقة أغانيه، وأيضا حديثه عن تقليد محمد رمضان وكذلك حديثه عن أنه يعاني من مرض نادر هو وشقيقه.

وكذلك قال حمو بيكا إنه لا يوجد شخص لا يتناول الويسكى، وهو ما تسبب فى الهجوم عليه من الجمهور.