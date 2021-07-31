سيرك مرسى مطروح يجذب المصطافين.. التذكرة بـ60 جنيها والسهرة صباحي

يُعد سيرك مرسى مطروح من أكثر وسائل النزهه في مدينة السحر والجمال، حيث يذهب المصطافون نهاراً للبحر لنزول الشواطئ والإستمتاع بالبلاجات، ويبحث المصطافون عن الفسح خلال الفترة المسائية للسهر بها، وقضاء أوقات ممتعة مع أسرهم، ويأتي السيرك والملاهي من أكثر وسائل الترفيه التي يحرص الزائرون على التوجه إليها والسؤال عنها منذ وصولهم إلى مصيف مطروح، حيث يتنوع السيرك، ويوجد به عروض متنوعة تقدمها فرقة عريقة في هذا المجال، يستمتع خلالها رواد مطروح في سهرات تمتد حتى الصباح، وعروض مشوقة يقبل عليها غالبية المصطافين في مطروح.

3 عروض سيرك في مصيف مرسي مطروح

وتقدم في مدينة مرسي مطروح ثلاث عروض سيرك مختلفة عن بعضها، حسب «نهال محمد»، مديرة شركة سياحة بمطروح، حيث شرحت لـ«الوطن» أماكن تواجد السيرك، والفرق التى تقدمه، ومنها سيرك «الحلو»، ويتواجد بمنطقة «البوسيت» على كورنيش مطروح، ويقدم عروضاً متنوعة بشكل يومي ويحظى بإقبال كبير، إضافة إلى السيرك الإيطالي، ويتواجد أمام كوبري روميل، وكذلك السيرك الروسي، ويتواجد على البحر وسط المدينة، ولفتت إلى أن كل سيرك يقدم عروضاً تختلف عن الآخر، ويجري خلالها تقديم عروض الأسود والبهلوانات وفقرة الساحر، وفقرات استعراضية متنوعة.

أسعار حفلات سيرك مصيف مرسي مطروح

ويبلغ أسعار تذاكر سيرك مرسي مطروح ما بين 60 جنيهاً للشركات والرحلات ذات الأعداد الكبيرة، وحتى 120 جنيهاً، وتبدأ العروض يومياً من الساعة 10.30 مساءً وتستمر حتى الساعة 3 فجراً، يستمتع خلالها الحضور بالتابلوهات الفنية التي يقدمها فريق السيرك.

ويحرص المصطافون على حجر التذاكر قبل أيام من موعد العرض، وذلك نظراً للإقبال الكبير على السيرك، والزحام في مصيف محافظة مطروح، كما تتاح جميع المواصلات المؤدية إليه على كورنيش مطروح، من خلال «الطفطف والمشروع والتاكسي»، ويفضل الكثيرون من محبي المشي السير على الكورنيش، حتى الوصول إلي السيرك.

ويبدأ العمل في سيرك مرسى مطروح مع انطلاق موسم الصيف، في شهر يونيو من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، في ختام الموسم.