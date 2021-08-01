حظك اليوم برج السرطان الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان مجتهد إلى حد كبير، ويطمح في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس في منزل العلاقات تمدك بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.