حظك اليوم برج السرطان الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يعشق العائلة والأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.