حظك اليوم برج السرطان 30-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج السرطان رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صلبة وقوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان مهنيًا

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، ومن المهم أن تتجنب الصدامات العنيفة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.