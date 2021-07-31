عقوبات الملصق الإلكتروني في قانون المرور الجديد.. تصل لـ«الغرامة والحبس»

ينتظر المصريون من أصحاب السيارات العقوبات المرورية الجديدة، والتي ستبدأ تطبيقها أول سبتمبر المقبل، وفقًا للإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، حول تطبيق قانون المرور الجديد، وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها للتأكيد على تركيب الملصق الإلكتروني.

الملصق الإلكتروني في قانون المرور الجديد

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإنه سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

ويشدد القانون على تركيب الملصق الإلكتروني، ويشمل كل بيانات المركبة دون أن يضطر ضابط المرور لإيقافها في الكمائن وتعطيل لجان الفحص، علاوة على أن عدم تركيبه يعرض قائد المركبة لعقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وبحسب قانون المرور الجديد، فإن هناك عقوبتين تقع على المخالفين لتركيب الملصق الإلكتروني، وتتمثل العقوبة الأولى في الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر لمالك السيارة، وعدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرّض مالك السيارة إلى غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، وحسب قانون المرور الجديد فإنه يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس أو الغرامة على المخالفين.

فوائد الملصق الإلكتروني

وتستعرض «الوطن» أبرز فوائد الملصق الإلكتروني، والهدف منه، حيث يوجد به شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ويتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

وتعتبر من فوائد الملصق الإلكتروني، أنه يحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة، دراجة نارية، نقل، ومقطورة »، ويحدد مدى أحقية المركبات بالسير في المسار المخصص لها، ما يسمى بـ«الحارة المرورية» مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

ويسهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة.