قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار «جيتور X95» و«شيري تيجو 8»

يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانات العالية، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات حول العالم، وتتجدد كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مقارنة بين سيارتين في فئة السيارات الـSUV، ذات الـ7 ركاب في السوق المصرية، بعد الكشف عن الجيل الجديد من طراز «جيتور X95 موديل 2022»، في منافسة مع طراز «شيري تيجو 8 موديل 2021» المنافس الأقوى لها حاليًا في السوق المحلية.

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز «جيتور X95 موديل 2022»:

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 399.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 429 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، و1600 سي سي تربو، يولد قوة 197 حصانًا، وعزم دوران 290 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- السياراة تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ 7 ركاب.

- تأتي السيارة بأبعاد «4875 ملم طول، و1925 ملم عرض، و1780 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2855 ملم.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».

قائمة الأسعار والمواصفات لطراز «شيري تيجو 8 موديل 2021»:

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 365 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ395 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو يولد قوة 145 حصانًا، وعزم دوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتسع السيارة لـ7 ركاب.

- تأتي السيارة بأبعاد «4700 ملم طول، و1860 ملم عرض، و1746 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2710 ملم.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم في منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات أمامية».