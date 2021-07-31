اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في باريس بسبب كورونا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات نظمها آلاف الفرنسيين على القيود التى فرضتها فرنسا لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تشترط السلطات الفرنسية الحصول على تصريح صحي خاص بالفيروس لدخول المطاعم وأماكن أخرى في أنحاء باريس اليوم السبت واستخدمت قوات مكافحة الشغب الأيدي والغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين.

وانتشر نحو 3000 من قوات الأمن حول العاصمة الفرنسية لمواجهة الاحتجاجات التي تنظم في نهاية الأسبوع الثالث على التوالي، ضد التصريح الصحي الذي سيكون ضروريًا لدخول المطاعم وأماكن أخرى، واتخذت الشرطة مواقع على طول شارع الشانزليزيه في باريس لحمايته من دخول المتظاهرين العنيفين وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأقر نواب البرلمان الفرنسى مشروع قانون يتعلق بالفيروس يتطلب الحصول على تصريح لدخول معظم الأماكن اعتبارًا من 9 أغسطس القادم مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وتزايد عدد حالات دخول المستشفيات.

غالبية الفرنسيين يؤيدون التصريح الصحى

وفيما تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين يؤيدون ذلك، لكن بعض الفرنسيين يعارضونه بشدة،يتطلب التصريح شهادة تطعيم أو اختبارًا سلبيًا سريعًا أو دليلًا على الشفاء من كوفيد-19، والتطعيم إلزامي لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول منتصف سبتمبر

ونظمت أربع احتجاجات منفصلة السبت في باريس، وكان شعار اليوم "الحرية"، كما تمت الدعوة لمسيرات في مدن أخرى في جميع أنحاء فرنسا.

وكان من بين المشاركين في احتجاجات الأسبوعين السابقين نشطاء من اليمين المتطرف ومتظاهرو السترات الصفراء المتشددون وغيرهم ممن يعتقدون أن البطاقة الصحية تحد من حريتهم واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بشكل متقطع لردع العنف، لاسيما بعد انتقال بعض المتظاهرين إلى منطقة قوس النصر.

وتطالب السلطات الفرنسية بالتصريح الصحي لأن متغير الدلتا شديد العدوى ينتشر بقوة، فقد تم تأكيد أكثر من 24 ألف حالة إصابة يومية جديدة ليل الجمعة ، مقارنة ببضعة آلاف فقط يوميًا في بداية الشهر.

فى السياق دفع إعلان الحكومة عن بدء سريان البطاقة الصحية في 9 أغسطس بعد موافقة المجلس الدستوري العديد من الفرنسيين غير المطعمين إلى تلقي اللقاح ،وجرى حتى الآن تطعيم أكثر من 52 % من سكان فرنسا