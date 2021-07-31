الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021، كثر البحث عن تلك الجملة خلال الفترة الماضية، خاصة وأن ساعات قليلة ويبدأ شهر أغسطس، ما يجعل الكثيرون يبحثون عن كيفية الاستعلام عن قيمة الفواتير لدفعها مع بداية الشهر، ومنها فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمي ودفعها إلكترونيًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021، وطرق سداد الفاتورة من المنزل، في السطور التالية:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021

ويستطيع المواطن الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2021 وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا.

ثم يقوم بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على خانة «اظهر الفواتير»، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2021 عن طريق الخط الساخن

والطريقة الأخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفقًا للشركة المصرية للاتصالات، فإن هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي وهي:

1- من خلال منافذها في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، أمان، خدماتي، مصاري، ومكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

2- كما يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، والضغط على خانة «اظهر الفواتير»، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة «سدد»، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.