عاجل.. الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح

تنشر «الوطن» الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الفنانة إيناس عزالدين والمذيعة أميرة نور وعدد من أصدقاء العروسين.

وبدأ حفل الزفاف بتقديم فقرة استعراضية على نغمات أغنية «زفة لا إله إلا الله» للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، وذلك قبل أن يصعد العريس لاستقبال عروسه وسط صيحات المدعوين.

وكانت دعاء صلاح أصيبت بفيروس كورونا في فبراير الماضي، وذلك بعد ظهور عدد من أعراض الوباء العالمي عليها، ما دفعها لإجراء عدد من التحاليل والأشعة التي جاءت نتيجتها إيجابية، حيث التزمت بإجراءات العزل المنزلي لمدة 14 يوما قبل أن تأتي نتيجة المسحة سلبية.

وأعلنت دعاء صلاح نبأ إصابتها بكورونا آنذاك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: «أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض فيروس كورونا للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل إيجابيتها»

وأضافت: «الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها».

يذكر أن المذيعة دعاء صلاح قدمت عددا من البرامج عبر عدة قنوات منها «النهار» من خلال برنامج «حكايتك»، ومن خلال قناة «المحور» ببرنامج «إنتي الأقوى».