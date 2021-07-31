بعد واقعة حمو بيكا.. 14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها

رسم قانون المرور الجديد، المعمول به حاليا، طرق التصالح مع المخالفات التي يرتكبها قائدو السيارات، وفصّل المخالفات إلى نوعين يجوز التصالح في عدد منها وعدد آخر لا يجوز فيه التصالح، ولعل أبرز من طُبق عليهم القانون هو مطرب المهرجانات حمو بيكا، والذي أخلت النيابة العامة بالإسكندرية سبيله، بعد اقتياده إلى هناك، إثر وقوفه في مكان مخالف غير مخصص للانتظار، فضلا عن القيادة دون ترخيص.

وفضلا عن تلك المخالفات التي وقع فيها «بيكا» فإن هناك مخالفات أخرى لا يجوز التصالح فيها بدفع غرامة فورية، بل يتطلب التصالح فيها تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة، لإتخاذ شئونها فيه.

14 مخالفة

وتضمّن القانون 14 مخالفة لا تصالح فيها، وهي قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة، وقيادة مركبة خالية من الفرامل، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والسير عكس الاتجاه، وحيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار، وتعمد تعطيل حركة المرور، والاعتداء على أحد أفراد المرور، والامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكثر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر، وتحميل العشوائي لمركبات الأجرة، واستخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وقيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص، وعدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابون وعدم الاهتمام بإسعافهم، وعدم الإبلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه، وتركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

العقوبات

ونصّ قانون المرور، على عقوبة بغرامة قدرها 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها، وكذا غرامة من 1500 لـ3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

كما حدد قانون المرور عقوبة الغرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، لمخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل، وغرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وكذا غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.