مش بس السرعة العالية.. السير البطيء قد يعرضك للغرامة

من بين اللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية التي نص عليها قانون المرور الجديد 2021 تلك التي تتعلق بسرعة سير المركبات في الطرق، وكما أن تجاوز الحد الأقصى للسرعة يعد مخالفة تستوجب الحبس والغرامة، فإن السير البطئ أيضا يعد مخالفة تستجوب عقوبة الغرامة في حالة نصت عليها المادة 74 مكرر من قانون المرور ضمن 8 مخالفات بذات العقوبة.

قانون المرور الجديد 2021

وتنص المادة ( 74) مكررا من قانون المرور الجديد 2021 على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.

2- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.

3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

4- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى .

5- استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

6- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها .

7- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .

8- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

عقوبة تجاوز السرعة

أما تجاوز السرعة المقرر فقد نص قانون المرور الجديد 2021 في مادته رقم 75 على أنهمع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها « قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».