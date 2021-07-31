عاجل.. راشد الغنوشي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

أعلنت القناة التاسعة التونسية، وبعض الإذاعات المحلية، عن مغادرة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، رئيس البرلمان المجمد، أحد المستشفيات الخاصة، التي نقل إليها إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأفادت إذاعة «موزاييك» التونسية، بأن الغنوشي نقل مساء اليوم إلى مستشفى خاص إثر تدهور حالته الصحية.

وفي 21 يوليو، ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس، أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري، عن إصابة الغنوشي، البالغ 80 عاما، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي، أنه تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.