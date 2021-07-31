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7 شروط لتظلمات الدبلومات الفنية 2021 بالإسكندرية: الرسوم 100 جنيه

كتب:

كيرلس مجدى
11:59 م | السبت 31 يوليو 2021
وكيل تعليم الإسكندرية

وكيل تعليم الإسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، تعليمات بشأن اطلاع طلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية على كراسات الإجابة للعام 2021، والتي تمثلت في 7 شروط أساسية، وذلك ضمن عملية تظلمات الدبلومات الفنية 2021.

يرصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 شروط لاطلاع طلبة الدبلوم الفني على كراسات الإجابة بالإسكندرية، والتي تستمر لمدة 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

شروط اطلاع الطلبة على كراسات إجابة الدبلومات الفنية بالإسكندرية

- يبدأ الاطلاع في اليوم التالي لإعلان النتيجة وذلك لمدة 15 يوماً للدور الأول، ولمدة 7 أيام للدور الثاني.

- يستمر الاطلاع للدور الأول عام 2021 اعتباراً من يوم إعلان النتيجة حتى يوم الخميس 12 أغسطس.

- يتم سداد رسم الاطلاع وقدره 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد فقط.

- يقوم الطالب بسداد رسوم الاطلاع بمعلومية الاسم والرقم القومي، وبالنسبة للطلبة الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.

- في حالة استحقاق الطالب لاسترداد رسوم الاطلاع في إحدى المواد المتقدم بطلب للاطلاع عليها يتم استخراج إيصال الاسترداد باسم الطالب، حيث أنه هو الشخص الوحيد المستفيد.

- الطلاب من قاطني المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعى أن تستوفى جميع اجراءات الاطلاع في نفس ذات يوم التقدم بالطلب، بعد سداد الرسوم المقررة.

- يتم الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية.

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