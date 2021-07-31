7 شروط لتظلمات الدبلومات الفنية 2021 بالإسكندرية: الرسوم 100 جنيه

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، تعليمات بشأن اطلاع طلبة دبلوم المدارس الثانوية الفنية على كراسات الإجابة للعام 2021، والتي تمثلت في 7 شروط أساسية، وذلك ضمن عملية تظلمات الدبلومات الفنية 2021.

يرصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 شروط لاطلاع طلبة الدبلوم الفني على كراسات الإجابة بالإسكندرية، والتي تستمر لمدة 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

شروط اطلاع الطلبة على كراسات إجابة الدبلومات الفنية بالإسكندرية

- يبدأ الاطلاع في اليوم التالي لإعلان النتيجة وذلك لمدة 15 يوماً للدور الأول، ولمدة 7 أيام للدور الثاني.

- يستمر الاطلاع للدور الأول عام 2021 اعتباراً من يوم إعلان النتيجة حتى يوم الخميس 12 أغسطس.

- يتم سداد رسم الاطلاع وقدره 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد فقط.

- يقوم الطالب بسداد رسوم الاطلاع بمعلومية الاسم والرقم القومي، وبالنسبة للطلبة الوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب.

- في حالة استحقاق الطالب لاسترداد رسوم الاطلاع في إحدى المواد المتقدم بطلب للاطلاع عليها يتم استخراج إيصال الاسترداد باسم الطالب، حيث أنه هو الشخص الوحيد المستفيد.

- الطلاب من قاطني المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعى أن تستوفى جميع اجراءات الاطلاع في نفس ذات يوم التقدم بالطلب، بعد سداد الرسوم المقررة.

- يتم الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية.