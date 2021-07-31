وكالة الأنباء التونسية: الغنوشي تعرض لوعكة صحية خفيفة

ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، البالغ من العمر 80 سنة، تعرض لوعكة صحية خفيفة مساء اليوم.

وأضافت أنه نقل على إثرها إلى إحدى المصحات وغادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وأفادت إذاعة «موزاييك» التونسية، بأن الغنوشي نقل مساء اليوم إلى مستشفى خاص إثر تدهور حالته الصحية.

وفي 21 يوليو، ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس، أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري، عن إصابة الغنوشي، البالغ 80 عاما، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي، أنه تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية