رئيس «الطب الوقائي» عن تأجيل الجرعة الثانية 40 يوما للبعض: «معنديش خلفية»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، إنّ الدولة أوفت بعهدها بعد إعلانها البدء في استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، للراغبين في السفر.

الشهادة ستحتوي على بيانات حاملها

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، أنّ شهادات «كيو آر كود» مثل العلامات الخاصة بالبضائع، إذ أنه يحتوي على الرمز الخاص به، ومعروف بيانات حامل الشهادة، وما إذا كان جرى تطعيمه من عدمه، ومن أي دولة، مؤكدًا أن الحصول عليها لن يكون عبر السفارات أو وزارة الخارجية.

هل الصحة أعلنت تأجيل أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا؟

وجه مقدم البرنامج سؤالًا لرئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، عن حقيقة ما تم تداوله من أن وزارة الصحة أعلنت تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبعض المواطنين، خلال فترة تتراوح من 10 أيام لـ 40 يوما دون ذكر السبب، وهو ما رد عليه رئيس الطب الوقائي، قائلًا: «معنديش خلفية به إذا كان صدر عن مركز المعلومات أم لا، لكني لا أعتقد إصدار مثل هذه التصريحات».

500 مركز لتلقي التطعيمات منها 126 للراغبين بالسفر

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي: «إحنا عندنا أكتر من 500 مركز لتلقي اللقاح منهم 126 مركز تطعيم دولية لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر، لكن لا يمنع ذلك، بأن تعمل كل المراكز الأخرى في تطعيم المواطنين».