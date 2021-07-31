الصحة: تطعيم المسافرين للخارج خلال 72 ساعة للحصول على شهادات لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن كل من تم تطعيمه بالفعل باللقاحات المضادة لوباء كورونا، يستطيع حاليا التوجه إلى مراكز التطيعم المختلفة بكل أنحاء الجمهورية، لاستخراج شهادة التطعيم التي يحتاجها قبل السفر إلى غالبية الدول حاليا.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن المواطنين الراغبين في السفر ولم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، يجب عليهم التسجيل على الموقع المخصص لتلقي رغبات الحصول على التطيعم، مع التوضيح بأنهم يرغبون في السفر إلى الخارج.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة: «بمجرد أن يوضح المواطن هذا الأمر، سيحصل على التطعيم في خلال 72 ساعة بحد أقصى»، مؤكدا أن هناك تعليمات مباشرة من وزيرة الصحة بضرورة الحرص على سرعة تطعيم كل من يشترط سفره إلى وجهته الخارجية الحصول على التطعيم باللقاحات أولا.

وأشار إلى أن الوزارة ستتيح أيضا لكل مواطن يرغب في السفر التطعيم بنوع اللقاح الذي تشترطه الدولة التي سيسافر إليها، منبها أنه بعد التطيعم سيحصل على الشهادة التي تثبت تطعيمه مباشرة ليستعد إلى سفره دون أي عقوبات.

وأكد أن التطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا، كانت وما زالت على نفقة الدولة المصرية، موضحا في الوقت ذاته أن الرسوم التي سيتم تحصيلها من المواطن، قبل حصوله على شهادة التطيعم، أقل بكثير من تكلفة استخراج تلك الشهادات.

وصرح «عبد الفتاح»، أن الوزارة كانت قد أعلنت أن رسوم استخراج شهادة التطعيم بلقاحات كورونا تبلغ 100 جنيه للمواطن المصري، و10 دولارات لأي أجنبي يعيش بمصر.