«الصحة»: تأخر وصول الجرعة الثانية للمواطنين لا يؤثر على فاعلية اللقاح

قالت الدكتورة نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن تأخر وصول الجرعة الثانية للمواطنين، لمدة أسبوعين أو ثلاث أو شهر، لا يؤثر على فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا، لافتة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجرعة الثانية هي تنشيطية للجرعة الأولى، وهناك لقاحات تعتمد علي جرعتين، وأخرى تعتمد على جرعة واحدة، كلقاح «جونسون أند جونسون» ولقاح روسي آخر تشارك مصر في التجارب السريرية التي تجرى عليه في الوقت الحالي.

وأضافت عاصم، أن الجرعة الثانية مهمة جدا، والتراخي في عدم اتخاذها والاكتفاء بالجرعة الأولى، هو بمثابة مناعة جزئية، لافتة إلى أن أخذ الجرعتين يجعل اللقاح فعاليته أقوى، والتطعيم الكامل يجعل الجهاز المناعي أقوى في مواجهة الفيروس وتحوراته المختلفة.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن شهر أغسطس متوقع وصول لقاحات متنوعة لمصر خلاله، مؤكدة على أهمية التطعيمات ودورها في تخفيف حدة أعراض الفيروس، ومواجهة كافة تحورات الفيروس، مؤكدة أن الشخص الذي يتعرض للإصابة بالفيروس وتم تطعيمه بلقاح كورونا سيكون الفيروس وشدته أقل عليه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها حريصة على مناشدة المواطنين بأهمية التسجيل لحجز لقاح كورونا، من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، موضحة أن الجرعتين من لقاح كورونا تعملان على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة، وليست شديدة أو خطيرة في حال الإصابة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712 حتى اليوم.