«الصحة» توضح شروط الحصول على شهادة «QR Code» وأهميتها

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعلنت بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، للراغبين في السفر، وإنه كانت هناك مشكلة تواجه المواطنين الراغبين في السفر، بسبب عدم حصولهم على شهادات تُثبت تلقيهم اللقاحات المطلوبة من الدول الراغبين في السفر إليها.

126 مركزًا لتطعيم المسافرين مجهزين على أكمل وجه

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة «اليوم»، أن هناك 126 مركزًا لتطعيم المسافرين مجهزين على أكمل وجه، لاستخراج شهادات السفر المؤمنة بـ«كيو أر كود» للحاصلين بالفعل على اللقاحات، وعلى الراغبين أيضًا في تلقي اللقاحات من أجل السفر، يمكنهم الحصول على اللقاح في هذه المراكز، وكل ما يفعلونه هو أن يسجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات الحصول على كورونا.

72 ساعة أقصى فترة زمنية لتلقي المسافرين اللقاح بعد التسجيل

وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه بعد تسجيل الراغبين في السفر للحصول على لقاحات كورونا على الموقع الإلكتروني، سيحصلون على اللقاح في مدة زمنية على الأكثر 72 ساعة، كما سيحصلون على الشهادة الخاصة بها، موضحًا أنه من أهم الشروط، أن يكون هناك ما يثبت بأن الشخص راغب في السفر، سواء تأشيرة أو تذكرة طيران بحيث يسرع العملية الخاصة به ولا ينتظر، «طبعا كل الإجراءات تتم بسرعة ويحصل على الشهادة بتاعته فور التطعيم».

فوائد شهادات «كيو أر كود» لمن تلقي اللقاحات ضد كورونا

وعن فائدة «كيو أر كود»، أوضح أن العالم أصبح به تكنولوجيا متطورة، «لما حد بيقدم شهادة بدون كيو أر كود، محدش بيعرف هي خارجة من أي جهة، إحنا عن نفسنا بنطلب شهادات ومش معروف صادرة منين، كل دولة عاوزة حاجة مؤمنة وموثوق فيها، للتأكد أن اللي داخل أراضيها حاصل على لقاح كورونا بشكل فعلي، هذه الخاصية مؤمنة وفيها بيانات الشخص اللي حاصل على هذه الشهادة، وتسمح بمجرد المسح أنه يتعرف على بيانات الشخص وعدد الجراعات التي تناولها ومن أي لقاح تناول ذلك».

المراكز بدأت في العمل من صباح اليوم

وتابع: «النظام ده أحسن من اللي كان في وقت سابق، كانوا بيسألوا هي شهادة بالعربي ولا بالإنجليزي، هل عليها ختم ولا لا، ووزيرة الصحة أطلقت هذه المباردة للتسيهل على المسافرين أمس، وبدأت العمل صباح اليوم فعليًا من المواطنين الحاصلين على اللقاح، يمكنهم الحصول على الشهادة».