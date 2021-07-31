وضعت «سم كلاب» لأطفالها وزوجها.. 5 اعترافات للأم القاتلة وعشيقها بقنا

اعترافات صادمة أدلت بها الزوجة المتهمة بقتل 3 من أبنائها، والشروع في قتل زوجها، بمعاونة عشيقها، أمام النيابة العامة بمركز فرشوط، في محافظة قنا، قبل قليل، حيث أكدت أنها وضعت لهم «سم كلاب» في زجاجات عصير المانجو، التي قدمتها لهم.

الأم القاتلة تراوغ النيابة للهروب من القضية

حاولت «الأم القاتلة»، البالغة من العمر 26 سنة، مراوغة النيابة العامة، من خلال الإدلاء بأقوال متضاربة، حيث ذكرت، في بداية الواقعة أن سبب وفاة أطفالها الثلاثة، وإصابة زوجها البالغ من العمر 32 سنة، عامل بالسكة الحديد، تناولهم عصير منتهي الصلاحية، ثم ادعت بعد ذلك أن سبب الوفاة تناولهم «بطيخ مسرطن وفسيخ»، وأنها لم تتناوله لأنها لا تحب الفسيخ.

النيابة تكشف كذب أقوال الأم القاتلة بالأدلة

في التحقيق الثالث مع الأم القاتلة، المقيمة بقرية «كوم البيجا»، بدائرة مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، أمام النيابة العامة، بعدما كذبت النيابة العامة كل أقوالها السابقة بالأدلة، في المحضر الذي يحمل رقم 1531 إداري مركز فرشوط، ومن خلال فحص الكاميرات والتقارير الطبية، أنها سمت زوجها وأولادها بوضع «بسم كلاب» لهم في العصير.

العشيق جلب السم خلال علاقة محرمة

وتابعت المتهمة، في تحقيقات النيابة، أن رغبتها في التخلص من زوجها وأطفالها، جاءت بسبب ارتباطها بعلاقة محرمة مع سائق من الجيران في قرية «كوم البيجا»، منذ عدة أشهر، وأنهما كان يلتقيان مرة كل أسبوع، في إحدى الشقق بمدينة فرشوط، لممارسة الرذيلة، وأنه جلب لها «سم كلاب» في إحدى المرات.

وقالت الأم القاتلة، بحسب اعترافاتها وتحريات المباحث، إنها اتفقت مع عشيقها السائق على وضع السم في زجاجات عصير وتقديمها لزوجها وأطفالها الثلاثة في المنزل، مما تسبب في مصرع الأطفال، بينما تمكن الأب من الاستغاثة ببعض الجيران، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، حيث أصيب بغيبوبة لعدة أيام، قبل أن يبدأ في استعادة وعيه تدريجياً.

اعترافات عشيق الزوجة القاتلة

أما السائق شريك الأم القاتلة وعشيقها، فقال في اعترافاته أمام النيابة العامة، إنه اتفق معها على التخلص من زوجها وأبنائها، حتى يخلو الجو لهما، وأضاف أنه جلب لها «سم كلاب»، وضعته في العصير، مؤكداً أن العلاقة المحرمة بينهما دفعتهما إلى ارتكاب جريمتهما.

وقررت النيابة العامة بمركز فرشوط، اليوم السبت، تجديد حبس قاتلة أبنائها وعشيقها السائق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، في الواقعة المحرر بشأنها المحضر رقم 1531 لسنة 2021 إداري فرشوط.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الأب، بعد خروجه من مركز أورام قنا، مساء الخميس الماضي، وأدلى بما حدث معه يوم الحادث، وجاء متفقاً مع أقوال زوجته القاتلة، حيث ذكر أنهم تناولوا عصيراً مسموماً، ولم يشاهد شيئاً آخر إلى أن وجد نفسه في المستشفى بعد أيام من الواقعة.