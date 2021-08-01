لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على خريطة دخول كلية الشرطة

دخول كلية الشرطة هو حلم يراود أغلب طلاب الثانوية العامة، وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة يبدأ ماراثون اختبارات كلية الشرطة لاختيار طلابها الجدد لنيل شرف الانضمام لإحدى قلاع الوطنية ومصانع الرجال الذين يسهرون على حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل ربوع الوطن وإنفاذ القانون على جميع المخالفين والخارجين عليه.

«الوطن» تستعرض خريطة التقديم لكلية الشرطة بحسب الإعلان الرسمي من وزارة الداخلية، ويكون التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

1- حملة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري وحتى يوم 12 أغسطس المقبل، أما الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية، للعام الحالي، فعليهم تقديم طلباتهم اعتبارا من يوم 12 أغسطس المقبل وحتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

2- الحاصلون على شهادة الثانوية العامة من الخارج أو الدبلومات الأجنبية أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعامين الماضي والحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس المقبل وحتى يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، واشترطت وزارة الداخلية على طلبة الشهادات الأجنبية تقديم شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وإرفاقها بأوراقهم.

3- طلبة الدور الثاني في الثانوية العامة، فتنطبق عليهم ذات المواعيد الخاصة بالناجحين في الثانوية العامة، اعتبارا من الخميس 12 أغسطس المقبل وحتى الإثنين 6 سبتمبر المقبل، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ويُسمح لهم بالاستمرار في إجراءات التقدم ودخول اختبارات «القدرات والمقاس والقوام» فقط، وتُستكمل باقي الاختبارات عقب اجتيازهم اختبار الدور الثاني في الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة وهي 65% كحد أدنى.

4 - الحاصلون على ليسانس الحقوق «ذكور وإناث» وبكالوريوس التربية الرياضية «الإناث» للعام السابق، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 19 أغسطس المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، أما الحاصلون على نفس المؤهلين السابقين للعام الحالي، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 أغسطس المقبل وحتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

5- الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، في التخصصات المطلوبة بقطاعات وزارة الداخلية، فعليهم تقديم طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم 21 أغسطس المقبل وحتى 21 سبتمبر المقبل، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة والأوراق المطلوبة 2022

1- أن يكون الطالب ووالداه مصريي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من داخل أو خارج البلاد أو ما يعادلها من الدبلومات الأجنبية أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على نسبة مئوية لا تقل عن 70%.

4- أن يكون ذي سمعة وسيرة حسنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

5- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية، ويعتبر مفصولًا من الكلية إذا تزوج أثناء قيده بها.

6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

7- ألا يزيد السن في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

8- ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

9- أن تقرر الجهة الطبية المختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية والنفسية المطلوبة للعمل الأمني، ويعتبر الطالب المقيد بالكلية مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية المتخصصة عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة.

10- اجتياز جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية.

11- يلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج.