تبدأ من 55 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مبادرة الإحلال

السيارة تعتبر من أساسيات الحياه مثل الشقة والوظيفة، فلم تعد سلعة ترفيهية كما كانت منذ 15 عاما أو أكثر، وذلك بسبب كثرة المشاوير وبُعد المسافات بين العمل والمنزل أحيانا، فأصبح الآن لا غنى عن السيارة، واختيارها أصبح أيضا صعبا بسبب كثرة السيارات المنافسة في نفس الفئة السعرية، ولكن المواطن يبحث عن أرخص السيارات وأكثرهم اقتصادية.

وجاء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة إحلال السيارات وتقسيطها على مدد من 7 إلى 10 سنوات، فرصة للجميع أن يقتني سيارة، إذا كانت لديه سيارة قديمة، بالإضافة إلى راغبي امتلاك السيارات الزيرو.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور القادمة، أفضل السيارات الفئة الاقتصادية سعرا وبنزين.

السيارة ميني كار

تعتبر السيارة ميني كار، هي سيارة ميني محلية الصنع، وهي أرخص سيارة زيرو في العالم وسعرها 55 ألف جنيه، أي ما يعادل تقريبا 3450 دولارا، والسيارة مزودة بمحرك 300 سي سي، 2 سلندر تبريد ماء ونظام دفع خلفي، ومتصل بناقل حركة يدوي أربع سرعات أمامية وسرعة للخلف تصنيع محلي وترخص فى وحدات المرور.

السيارة سوزوكي التوا

تعتبر السيارة سوزوكي التوا، العلامة التجارية الياباني، هي أرخص سيارة من أكبر العلامات التجارية فى العالم، وهي سيارة مصنعة ومجمعة في اليابان تعمل بمحرك 800cc مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 47 حصانا وعزم 69 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وسجلت فى استهلاكها للوقود 3.7 لتر لكل 100كم، وحجم الشنطة 180 لترا، وتتسع السيارة لـ4 أفراد، السعر الرسمي لسوزوكى التوا، يبدأ من 130 ألفا على حسب الموديلات.

لادا جرانتا الروسي

العلامة التجارية الروسي يطلق عليها فى سوق السيارات بمصر «العربية زلط»، بسبب قوة تحملها، حيث تم تطويرها وسميت «لادا جرانتا»، هي أرخص سيارة سيدان في مصر، بمحرك سعة 1.6 لتر مكون من 4 اسطوانات يولد قوة 87 حصانا وعزم 140 نيوتن مترا، ومتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

متوسط استهلاكها للوقود 6.8 لتر لكل 100كم، وسعة الشنطة الخلفية 520 لترا، وهي الأكبر في هذه الفئة والفئات الأعلى وتتسع السيارة لـ5 أفراد، السعر الرسمي لها 149 ألف جنيه لموديل 2021.