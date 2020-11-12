مواصفات جبارة.. سيارة جديدة بـ6 عجلات للطرق الواعرة: دوس بنزين وميهمكش

كشفت شركة "Rezvani" الأمريكية، عن سيارة "بيك آب عملاقة"، صممت خصيصا لتكون قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة بشكل مميز وغير مألوف.

وصممت سيارة "Hercules" الجديدة على هيكل كبير بطول 6 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه مترين، وتبلغ المسافة بين المحورين الأول والثاني للعجلات فيه 350 سم، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وحصلت السيارة الجديدة على نظام دفع يعتمد على 6 عجلات كبيرة بمقاس 37 إنشا، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، وهيكل متين مجهز بقمرة تتسع لـ5 ركاب، وسقفها يحتوي على شريط أضواء يعمل بتقنيات "LED"، لتوفير إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلية أو رحلات الصيد.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل زودت هذه المركبة بصندوق أمتعة كبير بطول 237 سم، أما مقاعدها الداخلية فصممت بأفخم أنواع الجلود وحصلت على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، وواجهة القيادة فيها جاءت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، مجهزة بتقنيات "Alpine"، ويتستطيع الاعتماد عليها لمراقبة محيط السيارة من خلال الكاميرات، أو التحكم بأنظمة المالتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.

محرك السيارة، جهزت الشركة أقوى نسخة منه بعزم 1318 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، كما ستطرح منها نسخة مصفحة "Military Edition" مجهزة بمعدات للرؤية الليلية، وصفارات إنذار.

وحصلت النسخ العادية منها على نظام دفع 6×6، ومحركات بنزين بسعة 3.6 لتر بعزم 289 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 لتر، ومحركات بسعة 6.4 لتر بعزم 500 حصان.