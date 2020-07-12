عاجل.. السيسي: أي سيارة بنزين جديدة لن ترخص إلا بالغاز

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعضاء الحكومة بتسليط الضوء خلال يومين أو ثلاثة أيام من خلال وسائل الإعلام المختلفة على المبادارت التي قامت بها الدولة الفترة الماضية، سواء كانت للسلع التي تم توفيرها بالاتفاق مع الغرف التجارية لتخفيضها، مؤكدا على أن المبادرات التي تقدمها الدولة لم تقتصر فقط على الطبقات محدودة الدخل، "قولنا نشوف الطبقة المتوسطة اللي عنده عربية بقاله 25 سنة وتكلفه مصاريف كتيرة سواء في إصلاحها أو وقودها بنقوله هنساعدك تاخد قرض بأقل تكلفة ممكنة بس خلي بالك يارب العربية تكون بالغاز لتوفير نصف تكاليف الوقود".

وأضاف السيسي خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "الكلام ده ينطبق على أي عربية سواء ميكروباص أو تاكسي بتكلفة 8 مليارات جنيه لمليون سيارة تتحول من بنزين إلى غاز".

ووجه الرئيس حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "يادكتور معيط، أنت بتخاف على الفلوس قوي، لو كنتوا عاوزين ناس تيجي معاكم في المبادرة الخاصة بالسيارات لازم تبذلوا أكتر من كدا ولازم فائدة صفرية لو أمكن، وخلي قلبكم جامد وساعدوا الناس، ووزارة الداخلية لما ترخصوا العربيات لو قولتم لن نرخص سيارة جديدة إلا بالغاز، ده من حقنا كدولة نعمل كدا علشان ننظم شؤون حياة شعبها، ومن حقنا نقول اعتبارا من كذا سيارات البنزين تتحول إلى غاز".

واستكمل الرئيس: "الإجراء ده اتكلمنا فيه في الاجتماعات المغلقة وأنا بنقله، وأي سيارة بنزين جديدة لن ترخص إلا بالغاز، ومن حقنا كدولة نوفر لشعبنا ونحافظ على البيئة، وعمليا إحنا نقدر نعمل مليون عربية في في سنة ولا ثلاث سنوات.. صعب".