يبدأ اليوم.. «التعليم» تعلن جدول تعلم اللغات الألمانية والإيطالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد عرض برنامج «تعلّم» لتعليم اللغات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية للأسبوع الثامن، بالإضافة إلى مواعيد البرامج الجديد «تحدي المختبر - تحت الـ 16 - الفاميليا»، مع الإعادة، على قناة «مدرستنا» ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال هذا الرابط.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، متابعة البث المباشر لمراجعة مادة التفاضل والتكامل اليوم الأحد الموافق أول أغسطس في تمام الساعة السادسة مساءاً، على منصة حصص مصر التعليمية، موضحة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حرصت على توفير الكثير من المنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة لتوفير مراجعات ونماذج استرشادية لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات النهائية وطبيعة الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

«شوقي»: يجب على طلاب الثانوية العامة متابعة المنصات التعليمية والاستفادة منها

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المنصات التعليمية تتمثل في منصة مصص مصر ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم فضلاً عن قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، موضحاً أن هذه المنصات تضم مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة في جميع المقررات الدراسية.

وحث الدكتور طارق شوقي، الطلاب على ضرورة متابعة هذه المنصات والاستفادة منها، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير المقررات الدراسية في كثير من المنصات التعليمية بطرق شرح مبسطة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكداً أن جميع حالات الغش التي تم رصدها تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق معها، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة تنفيذ كل التعليمات بدقة لضمان سير أعمال الامتحانات.