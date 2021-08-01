اليوم.. البدء رسميا بتطبيق إلزامية التطعيم ضد «كورونا» في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، أمس السبت، البدء بتطبيق إلزامية التطعيم المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.

التطبيق سيشمل المنشآت الحكومية والخاصة وكذلك استخدام وسائل النقل العام في المملكة

وقالت وزارة الداخلية السعودية، إن التطبيق سيشمل أيضا المنشآت الحكومية والخاصة وكذلك استخدام وسائل النقل العام في المملكة.

وكانت الوزارة، أشارت في بيان سابق نشرته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ابتداء من 1 أغسطس 2021 يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام».

وأضافت الداخلية السعودية: «دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق (توكلنا) للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين».

ودعت الوزارة السعودية، إلى ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 1146 حالة إصابة جديدة بالفيروس و11 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525730 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8237 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى تسجيل 1086 حالات تعافٍ جديدة من «كورونا» ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 506089 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 11404 والحالات الحرجة 1377 حالة.