مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو لخطة للمرحلة المقبلة في تونس

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اتصالا هاتفيا مساء أمس السبت، بالرئيس التونسي قيس سعيد، داعيا لخطة للمرحلة المقبلة، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن سوليفان دعا للإسراع بتشكيل حكومة تونسية جديدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«سوليفان» بحث الرئيس التونسي على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي

وأوضح «البيت الأبيض»، أن سوليفان حث سعيد، على وضع خطة للعودة السريعة للمسار الديمقراطي في بلاده، مشيرا إلى أن نقاشا مدته ساعة دار بين سوليفان والرئيس التونسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقل المسؤول الأمريكي دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن القوي للشعب التونسي والديمقراطية التونسية القائمة على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بسيادة القانون.

وتابع سوليفان قائلا: «ركزت الدعوة على الحاجة الماسة للقادة التونسيين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي في تونس».

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن هذا سيتطلب تشكيل حكومة جديدة بسرعة بقيادة رئيس وزراء قادر على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد التونسي ومواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ، فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وأشار سوليفان، إلى أن «بينما يستجيب قادة تونس للمطالب التي أعرب عنها التونسيون على نطاق واسع بتحسين مستويات المعيشة والحكم الصادق، تقف الولايات المتحدة وأصدقاء الشعب التونسي الآخرون على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة تونس على التحرك نحو مستقبل آمن ومزدهر وديمقراطي».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لـ30 يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.