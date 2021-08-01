تمزق وشائعات ارتباط وكورونا.. مي حلمي: في يوليو ناقص أبقى رئيس عصابة

أعلنت الإعلامية مي حلمي خلال استوري «انستجرام»، معاناتها من فيروس كورونا، كما تعجبت مما حدث لها من أحداث في شهر يوليو.

وقالت مي لجمهورها «مش شامة حاجة بالغلط ولا حتى فلفل»، وطالبت من الجمهور أن يفيدوها بتجاربهم مع كورونا.

كما أعلنت الإعلامية استيائها من شهر يوليو قائلة «الشهر العجيب ده هيحصل إيه تاني، إشاعات وتمزق أربطة وكورونا، أتوقع إيه النهاردة»، مضيفة «أصحي ألاقي البي بي سي بتتكلم أني بقيت زعيمة عصابة وأنا نايمة».

شائعة ارتباط مي حلمي بتامر شلتوت

وكانت الإعلامية مي حلمي أثارت الجدل مؤخرا حول ارتباطها بالفنان تامر شلتوت بعد نشر الأخير صورة تجمعهما في طائرة، وعلق عليها بقلب، لتنفي مي حلمي ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من تامر شلتوت وكتبت على ستوري «إنستجرام»: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى». لينشر بعدها تامر بوستا توضيحيا قائلا «للتوضيح.. أنا مسافر لشغل في شرم الشيخ وقابلت الزميلة مي حلمي صدفة في الطيارة.. بس كده».

شائعة ارتباط مي حلمي بحسن شاكوش

وانتشر منذ ايام عبر السوشيال ميديا ، خبر ارتباط الاعلامية بحسن شاكوش بعد ظهورهما سويا في أحد المطاعم الكبرى.

لتنفي مي ذلك عبر انستجرام قائلة «خلصتوا أخبار؟.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي، برضو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبيني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول ده قرار يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي، يبقى مرتبطين، نهدى بقى أخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين، مش فاهمة ليه هو أنا قاعدة في بيتكم وعاوزين تخلصوا مني؟».

إصابة مي حلمي بتمزق أربطة

أعلنت مي حلمي منتصف يوليو عبر استوري انستجرام، إصابتها بكسر في قدمها حيث نشرت صورة لقدمها وعلقت عليها قائلة «الحمد لله على كل شئ»