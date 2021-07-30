محمد رشاد عن توجيه «أنا مش شمتان« لـ مي حلمي: أنا أكبر من كده

أكد الفنان محمد رشاد، أن أغنيته الجديدة «أنا مش شمتان»، التى تم طرحها مؤخرا عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، لا يقصد بها توجيه رسالة لأحد، قائلا: «أولا أنا مش شمتان فى حد ومش من طبعى أن أشمت فى حد».

أغنية أنا مش شمتان

ومنذ اللحظة الأولى لطرح أغنية «أنا مش شمتان» توالت التعليقات من قبل جمهور رشاد بشأن هل يقصد بهذه الأغنية طليقته مى حلمى بعد انفصالهما، حيث كشف رشاد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» حقيقة هذا الأمر قائلا: «أنا فعلا شوفت التعليقات دى كتير وشوفت الاسئلة دى كتير عندى ولكن مفيش شركة إنتاج هتصرف على مشروع علشان تنتج أغنية ولا شاعرة هتتعب فى أنها تكتب كلام ولا ملحن هيتعب فى أنه يلحن علشان فى الأخر يجي المطرب ياخد الأغنية دى يوجها لشخص بعينه دا سورى يعنى يبقي حد مجنون».

وأضاف رشاد: «ثانيا أنا الحمد لله غنيت الأشكال بتاعة الدراما دى من قبل ميبقي فيه مشاكل فى حياتى شخصية بأكتر من شكل وبأكتر من طريقة فمش مستنى أن أعمل حاجة أربطها بحد علشان أوجهاله أنا أكبر من كدا بكتير، اللى فى دماغنا الشغل وبس والنجاح وإن شاء الله نعمل أغانى كتير الفترة الجاية تعجب الجمهور».

فريق عمل أغنية أنا مش شمتان

يذكر أن أغنية أنا مش شمتان من كلمات كوثر حجازى، وألحان محمد النادى، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش شمتان

لكن من حقى إن أنا أفرح إنك زعلان

أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك ترجع ندمان

سيبنى أفرح فيك

وأنا شايف ندمك و عذابك باينين فى عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفنى أو أرد عليك

مش قادر أعلمك خاطر

أنا مش حاسس بيك