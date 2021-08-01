فريق واما يقترب من تحقيق مليوني مشاهدة بأغنية «نجمة معدية»

اقترب فريق واما، من تحقيق مليوني مشاهدة على اليوتيوب، بأغنية «نجمة معدية»، والتي تم طرحها منذ 3 أيام، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية «نجمة معدية»

نجمة معدية….لا لا لا لا

طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية

عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوربية

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي

يا أرض اتهدي ما عليكي قدي

وشوف الحلو أما بيحلوا

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه

نجمه معديه ودي غير الكل معديه

دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه….لا لا لا لا

نزلت م الدائري حلو الوش يا ناس دائري

لأ مش ممكن لأ تبهري

عدي الوقت الوقت جري جري جري

وعالي الجو الجو الجو…عالي الجو الجو

مندي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي يا أرض اتهدي ما عليكي قدي

وشوف الحلو أما بيحلوا

عدت من الكمين اللي واقف على اليمين

اول طريق العلمين طب وخدانا لحد فين

ما إتسحلنا واللي ساحل خد وردي ورمش كاحل

فجأه لقينا نفسنا في الساحل

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

عالي الجو

مروق كله يصحصح كله يفوّق عالي الجو

نسمه بحر يا ناس متشوق شوف الحلو أما بيحلوا

عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو

نجمة معدية ودي غير الكل معدية دي قمر بيطل على العالم ومحدش عارف مين ديه

يذكر أن آخر أغاني «واما» كان «الصيف ابتدى» ضمن الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، والأغنية من كلمات هاني رجب، وألحان مديح حسين، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج «نجوم ريكوردز»، بالتعاون مع «هاي واي»، يأتي طرحها لتكون الثانية بعد أغنية «شمس بحر»، وتم التعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي.

جدير بالذكر أن ألبوم «الصيف ابتدى» يضم 10 أغاني، وهم: «شمس بحر، الله ع الجمال، على فكرة، كترت حكاياتي، يلا نرقص، بتحبي نفسك، اسمها إيه، بنتهرب، وفطومة»، وهو إنتاج مشترك بين «نجوم ريكوردز»، و«هاي واي».