أسماء أبو اليزيد تروج لفيلم «موسى» استعدادا لعرضه

أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على «أنستجرام» عن طرح الإعلان التشويقي النهائي لفيلم «موسى»، حيث كتبت «24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم.. انتظرونا غدا مع الإعلان النهائى لفيلم موسى»، واختتمت «سيضم أول ثلاث شخصيات من (عالم المستضعفون)»

فيلم موسى

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

وتدور قصة حول طالب بكلية الهندسة «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى» يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 11 أغسطس.

جدير بالذكر أن أسماء أبو اليزيد تألقت في رمضان الماضي خلال مسلسل «الاختيار 2»، وتصدر اسمها التريند ومؤشرات البحث على جوجل، بعد الدور الرومانسي المميز الذي قدمته خلال أحداث المسلسل حيث كانت تجسد حبيبة أحمد مكي خلال الأحداث.

مسلسل «الاختيار 2»، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وماجد الكدوانى ورياض الخولى وبشري وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وهادى الجيار وأحمد حلاوة، وعدد من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.