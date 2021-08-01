بايدن يعتزم تعيين «خازر خان» من أصول باكستانية في لجنة الحرية الدينية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول الجمعة، أنه سيعين، خازر خان، في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، وخان من أصول باكستانية، وهو والد أحد الضباط الذين قتلوا في العراق، وأحد أبرز منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملة عام 2016، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقُتل النقيب بالجيش الأمريكي، همايون خان، في ساحة المعركة بالعراق عام 2004، وأثار «خان» موجات من الدعم خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016 عندما دعا ترامب إلى التوقف عن خطابه المهين للأمريكيين المسلمين.

وأثناء حديثه الشهير إلى جانب زوجته «غزالة»، حمل «خان» نسخة بحجم الجيب من الدستور الأمريكي وتساءل عما إذا كان ترامب قد قرأها من قبل، وقال: «هل سبق لك أن زرت مقبرة أرلينجتون؟ اذهب وانظر إلى قبور الوطنيين الشجعان الذين ماتوا دفاعًا عن الولايات المتحدة الأمريكية. سترى جميع الأديان والأجناس والأعراق. لم تضح بأي شخص او أي شيء».

وأصبح آل خان بعد ذلك هدفًا متكررًا لترامب، الذي أشار إلى أن غزالة خان لم تتحدث في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2016 بسبب دينها الإسلامي، وأيد خان، بايدن قبل انتخابات 2020.

الرئيس الأمريكي يعين الحاخام شارون كلاينباوم في اللجنة

وعين بايدن، أيضًا في لجنة الحرية الدينية الحاخام شارون كلاينباوم للعمل جنبًا إلى جنب مع خان ومفوضين آخرين.

ورشح الرئيس الأمريكي، رشاد حسين، مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي، كسفير متجول للحرية الدينية الدولية، كما رشح ديبوراه ليبستادت، باحثة شهيرة في الهولوكوست، بجامعة إيموري، كمبعوثة خاصة برتبة سفير لرصد ومكافحة معاداة السامية.

وأشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن الإعلان، يؤكد التزام بايدن ببناء إدارة تشبه أمريكا، وتعكس تنوع الأديان.