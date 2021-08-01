«سكاي نيوز»: سلالة «دلتا» الهندية تتفشى في آسيا

قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن سلالة «دلتا» الهندية شديدة العدوى من الفيروس، أخذت تتفشى في آسيا بعد رصد قفزات قياسية للإصابات بها في العاصمة اليابانية طوكيو وتايلاند وماليزيا وفيتنام وسيدني.

وأعلنت طوكيو، وتايلاند وماليزيا عن عدد قياسي في حالات الإصابة بالفيروس، أمس السبت، ومعظمها من «دلتا».

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 4058 إصابة وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس الجاري، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

الشرطة الأسترالية تفرض طوقا أمنيا على المنطقة التجارية وسط سيدني

وفي أستراليا، تصاعدت حالات سيدني، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو 1000 من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجلت حكومة ولاية «نيو ساوث ويلز» الأسترالية، 210 إصابات جديدة بالسلالة الهندية في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، أمس السبت، وهو رقم قياسي للإصابات، فيما تجمع أكثر من 100 في وسط العاصمة «كوالالمبور» للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الفيروس وطالبوا رئيس الوزراء محي الدين ياسين بالاستقالة.

وفي تايلاند، سجلت البلاد، زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضا لتصل حصيلة الوفيات إلى 4857 حالة.

وقالت الحكومة التايلاندية، إن «دلتا» تمثل أكثر من 60% من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

وتكافح الصين أيضا تفشيا لـ«دلتا» في مدينة نانجينج الشرقية ويعزى ذلك إلى عمال نظافة بالمطار قاموا بتنظيف طائرة كانت قد وصلت من روسيا.

وأعلنت فيتنام التي تكافح أسوأ تفش لـ«كورونا» عن إجراءات أشد صرامة قائلة إنها ستفرض اعتبارا من غد الاثنين، قيودا شديدة على حرية التنقل في 19 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من البلاد لمدة أسبوعين آخرين.