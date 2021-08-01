إصابات «كورونا» حول العالم تقترب من 199 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، 198501574 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 4232284 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى 179256664حالة.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت، 101171 إصابة ‏جديدة و 451 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية‏، ليصل إجمالي الإصابات إلى 34926462 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 610873 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 556370 حالة

سجلت البرازيل، أمس السبت، 37582 إصابة جديدة بالفيروس و 910 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 19.92 مليون حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 556370 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، تسجيل 18809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و450 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس، في البلاد، ارتفع إلى 2848252 إصابة، والوفيات إلى 240906 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 171392 حالة.. و16 ولاية تسجل «صفر حالات»

عربيا، سجلت 1203 إصابة جديدة بالفيروس و35 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 745 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 171392 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 4254 حالة، بينما الرتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى 115276 شخص.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن 16 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و14 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 18 ولاية أخرى، أكثر من 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

العراق: الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، امتلاء ردهات حالات مصابي كورونا الحرجة في بغداد والمحافظات، مؤكدة أن الوضع يهدد النظام الصحي في البلاد.

وكانت الوزارة العراقية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 10215 إصابة جديدة، و62 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل 8614 حالة للشفاء، وأضافت أن 12435 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إلى أن نظام الرعاية الصحية يعاني، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتقديم 3 لقاحات في العراق هي: «فايزر-استرازينيكا-سينوفارم» وجميعها آمنة ومرخصة.

وأضاف البدر، أن فعالية اللقاحات تصل لـ90%، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، وتابع المتحدث العراقي قائلا، أنه خلال الأسبوع الجاري ستصل دفعة ضخمة من لقاح «سيونوفارم»، واليوم ستصل دفعة جديدة من لقاح «فايزر» أيضا.

وفي المغرب، دعا الملك محمد السادس في خطاب إلى الشعب في الذكرى الـ22 للجلوس على العرش، مواطني بلاده إلى الالتزام الجدي بإجراءات مواجهة «كورونا»، وقال العاهل المغربي: «رغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي، على المشاريع والأنشطة الاقتصادية، وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية ، للكثير من المواطنين ، حاولنا إيجاد الحلول، للحد من آثار هذه الأزمة».

العاهل المغربي: بادرنا منذ ظهور «كورونا» بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته

وأوضح الملك محمد السادس: «بادرنا منذ ظهور هذا الوباء، بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، لقى إقبالا تلقائيا من المواطنين، كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، بتقديم مساعدات مادية مباشرة».

وأضاف الملك محمد السادس: «قمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، للنهوض بالأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.