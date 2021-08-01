عاجل.. شركات السجائر الأجنبية تبدأ تطبيق زيادة الأسعار من اليوم

بدأت اليوم واحدة من كبرى شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر زيادة أسعارها بعد أقل من شهر من قيام الشركة الشرقية للدخان بزيادة أسعار السجائر المنتجة من خلالها.

جنيه زيادة على "روثمانز" و "دانهيل" وبال مال"

وعلمت "الوطن" أن شركة "بريتش أمريكان توباكو" قامت بزيادة أسعار سجائرها بقيمة جنيه واحد، وتضم قائمة منتجات الشركة سجائر "روثمانز، و "بال مول"، و "دانهيل"، و"لاكي سترايك"، وتطبق الزيادة الجديدة في المحال والأكشاب بداية من صباح اليوم.

ولم تعلن باقي الشركات الأجنبية العاملة في السوق أسعار حتى الآن، وهي الشركات المتمثلة في "فيليب موريس" المنتج الأجنبي الأكبر، وصانعة "مارلبورو وميريت وإل إم"، بجانب شركة "جابان توباكو" صانعة سجائر "وينستون وكاميل".

وقال مصدر مسئول بشركة "بريتش أمريكان توباكو" لـ"الوطن" إن الشركة أبلغت مصلحة الضرائب بالأسعار الجديدة، من أجل بدء تطبيق المحاسبة الضريبية وفقا لتلك القوائم، موضحا أن وزارة المالية تسعى لجمع ضرائب بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه من منتجات التبغ والدخان خلال العام المالي الجاري.

لا زيادة في سجائر شركة فيليب موريس حتى الآن

وقال مصدر بسوق السجائر إن هناك اتجاه لدى شركة "فيليب موريس" بعدم تحريك الأسعار، لكنه أشار إلي عدم حسم ذلك الأمر داخل الشركة حتى الآن، فيما تترقب الأسواق موقف شركة "جابان توباكو" التي لم تقم حتى الآن بزيادة الأسعار.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان في 14 يوليو الماضي زيادة أسعارها، وأكدت الشركة أنها قامت بزيادة الأسعار وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وبحسب قائمة أسعار السجائر التي أعلنتها الشرقية للدخان، فقد ارتفعت علبة السجائر "كليوباترا بلاك" من 23 جنيه إلى 24 جنيه في حين تحركت أسعار سجائر "بوسطن وبلومنت" من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه، وتحركت أسعار عبوة السجائر من نوعية كليوباترا "كينج سايز" من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للعبوة.

وزادت أسعار عبوة سجائر "كليوباترا سوفت كوين" من 18 جنيه إلى 19 جنيه، كما زاد سعر سجائر "كليوباترا بوكس" من 19 جنيه إلى 20 جنيه في حين تحرك سعر سجائر "مونديال" بكافة أنواعها من 18.5 جنيه إلى 21 جنيه للعبوة التي تحوى 20 سيجارة.

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.