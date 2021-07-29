إحباط تهريب كمية من مستلزمات السجائر والشِّيَش الإلكترونية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب، يعمل صيدليا، تهريب كمية كبيرة من مستلزمات السجائر والشيَش الإلكترونية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، وذلك بعد أن استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد علي الشريف، رئيس القسم، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

ضبط 290 عبوة من مستلزمات السجائر والشيَش الإلكترونية

وكلف وائل محمد إمبابي، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، خالد حسام الديب، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 290 عبوة من مستلزمات السجائر والشيش الإلكترونية.

ووجه أحمد عبد الفتاح طه، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية

كان رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه، مدير إدارة الجمرك، تمكنوا من ضبط محاولة تهريب من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.