بدء السنة المائية الجديدة في مصر.. و«الري» تتابع بـ«الأقمار الصناعية»

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم بدء السنة المائية الجديدة لعام 2021-2022 في مصر، والتي تستقبل فيها مصر فيضان النيل الجديد حتى نهاية يوليو من العام المقبل، ويتم فيها حساب صافي وارد السنة المائية المنصرمة والبدء في حساب العام المائي المقبل.

وترصد السطور التالية أهم المعلومات عن السنة المائية، وفقا لوزارة الموارد المائية والري، كما يلي:

- يبدأ العام المائي في الأول من أغسطس من كل عام ويتزامن ذلك مع وصول فيضان النيل إلى بحيرة ناصر، بينما يبدأ العام المائي في السودان منتصف يوليو من كل عام.

- تنتهي وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة السد العالي، من أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي وخزان أسوان والتي تبدأ في مايو.

- تتابع مصر من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمصر والسودان، تصرفات للخزانات والسدود السودانية، وذلك تنفيذا لاتفاقية 1959.

- تتابع وزارة الموارد المائية والري، صور الأقمار الصناعية وأعمال التنبؤات بالفيضان، وتقارير الأحوال الجوية والأمطار على السودان والهضبة الإثيوبية.

- يتولى قطاع مياه النيل من خلال محطات القياس في مصر والسودان، قراءة مقاييس النيل المختلفة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

- أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الانعقاد الدائم للجنة إيراد النهر، ووضع السيناريوهات كافة لموسم الفيضان، ووضع الميزان المائي للبلاد، وتحديد برامج الصرف من السد العالي والتخزين.

- أعلنت وزارة الري رفع حالة الاستنفار في أجهزة الوزارة، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور والمحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.

- تصل مياه الفيضان من النيل الأزرق إلى مصر خلال مدة تصل إلى 15 يوما.

- احتفل المصري القديم ببدء السنة المائية، مع فيضان النيل على جانبي الوادي، ما يعني أنّ النيل يمتلئ بالكم الكافي من المياه كل عام، وكانت الكنيسة القبطية تلقي قديما إصبع الشهيد إلى النهر، وكان المصري القديم يعتقد بأنّ سبب فيضان النيل كل عام هو دموع إيزيس حزنا على وفاة زوجها أوزوريس.