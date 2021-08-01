تشغيل العربات المحسنة بدلا من المتهالكة لتقليل حوادث السكة الحديد

بدأت هيئة السكة الحديد، تشغيل عربات محسنة «تحيا مصر» على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدلا من عربات القطارات المتهالكة، لتقليل حوادث القطارات، وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، حيث تواصل الهيئة تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تنفذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على تقليل حوادث القطارات، منوها بأنّ الوزارة تسعى بكل الطرق إلى تخفيض حوادث القطارات، كما بدأت الهيئة تشغيل وتركيب وتعديل عربات محسنة «تحيا مصر» بدلا من العربات القديمة.

وأكد الوزير لـ«الوطن»، أنّه سيتم وقف تشغيل جميع القطارات القديمة العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدءا من مطلع ديسمبر المقبل، وسيتم بدلا منها تشغيل قطارات محسّنة ومؤهلة للتشغيل، للحد من حوادث القطارات، لافتا إلى أنّه سيتم تحويل أي سائق للتحقيق حال تسببه في وقوع حادث قطار، مطالبا السائقين باليقظة وعدم التخاذل والاستهتار أثناء قيادة القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شاهد عددًا من التفجيرات لإزالة الصخور المعترضة لمسار القطار الكهربائي السريع بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية أمس، لأعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي، وسط تنفيذ الإجراءات الصارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).