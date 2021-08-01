ياسر جلال عن «الديب»: مسلسل 8 حلقات «إثارة وتشويق»

تصدر الفنان ياسر جلال محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك منذ طرح برومو مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «الديب»، حيث ظهر خلال الفيديو جالسا وسط ظلام دامس على مقعد ليبدأ تدريجيًا في التحول إلى شخص مستذئب.

ياسر جلال يتخلى عن «اللحية» لأول مرة منذ 5 سنوات بسبب «الديب»

ويتخلى ياسر جلال خلال أحداث مسلسل «الديب» عن اللحية التي طالما حافظ عليها منذ أداءه أدوار البطولة المطلقة بداية من مسلسل «ظل الرئيس» عام 2017 وحتى مسلسل «ضل راجل» عام 2020.

«الديب» فى 8 حلقات «إثارة وتشويق»

مسلسل «الديب» تدور أحداثه في 8 حلقات فقط من خلال أحداث مثيرة مليئة بالتشويق والأكشن، ويعرض على منصة Wtch it الإلكترونية، تأليف عمر عبدالحميد، إخراج أحمد نادر جلال.

وقال الفنان ياسر جلال، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مسلسل «الديب» المرتقب عرضه على منصة watch it، من الأعمال الفنية المليئة بعناصر الإبهار والتشويق التي تخطف المشاهدين سواء من حيث الكتابة أو الإخراج: «مسلسل مختلف وأتوقع له ردود فعل كثيرة حوله، ويكفي أنه بعيد عن المط والتطويل ولكن أحداثه كلها جذابة».

عن مشاهد «الأكشن».. ياسر جلال: بعملها بنفسي عشان المصداقية

وعن الاستعانة بـ«دوبلير» في مشاهد الأكشن الخاصة به، أوضح جلال: «باعتبارى رجل رياضى أقوم بهذه المشاهد بنفسى حرصًا على المصداقية لكن في الوقت نفسه تناسب المرحلة العمرية التي أعيشها وتبعد عن العنف خصوصًا فيما يتعلق بـ«تكسير زجاج يقوم بها متخصص حتى لا أصاب بجروح».