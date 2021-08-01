إشادات ببرومو مسلسل «الديب»: في انتظار المبدع ياسر جلال

نال برومو مسلسل «الديب»، للفنان ياسر جلال، إشادات عديدة من الجمهور عبر السوشيال ميديا، حيث ظهر الفنان خلال الإعلان التشويقي للمسلسل وهو يتحول لذئب.

وجاءت التعليقات على برومو المسلسل كالتالي

«أيوه بقى هو دا الكلام تغيير ياجماعة بليز تغير زهقنا من التكرار والدراما المعتادة»

وقال آخر «أكيد هيكون مسلسل جامد إن شاء الله»، وعلق آخر «عليا النعمة أحنا روحنا في حتة تانية خالص»، فيما علق آخر «أحنا في انتظار المبدع ياسر جلال»،

وأضاف أحد المعلقين «ياجماعة استعدوا لأول مستذئب في الوطن العربي».

وطرح المنتج تامر مرسي البرومو التشويقي لمسلسل «الديب»، من بطولة النجم ياسر جلال، ويعرض خلال الفترة المقبلة على منصة «watch It»، والمسلسل من نوعية الـ7 حلقات، ومن تأليف عمر عبد الحليم وتدور قصته في إطار تشويقي.ولم يجر الكشف عن أبطال المسلسل، كما شهد البرومو ظهورًا مميزًا لياسر جلال دون لحية لأول مرة منذ فترة طويلة، وتحديدا بداية من مسلسل «ظل الرئيس»، الذي شهد بطولته المطلقة الأولى.

ياسر جلال في رمضان 2021

وشارك ياسر جلال خلال رمضان الماضي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل «ضل راجل»، رفقة كل من نور ونرمين الفقي ومحمود عبد المغني ورنا رئيس وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

وحظي مسلسل «ضل راجل»، بإشادات واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر بعضها محرك البحث جوجل، ما دفع ياسر جلال على «السجود شكرا لله»، في موقع تصوير المسلسل، مهنئا فريق العمل بالكامل الذين شاركوه نجاح العمل.