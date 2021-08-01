بعيدا عن «طوابير الشهر العقاري».. صحح المحررات الموثقة في 13 خطوة

إذا أردت تصحيح محرر موثق في الشهر العقاري، فلا تذهب إلى أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري، وتنتظر في طابور طويل وتضيع وقتك، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية، التي أتاحت عدد من الخدمات الحكومية، ومنها خدمات التوثيق والشهر العقاري.

وترصد السطور التالية خطوات إجراء تصحيح محرر موثق، كما يلي:

1) الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) إنشاء حساب على البوابة عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل يسار البطاقة، واسم الوالدة، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، وتعيين كلمة سر جديدة.

3) الدخول على الحساب بعد إنشائه من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي أنشأتها سابقا.

4) الضغط على قائمة الخدمات الرئيسية واختيار «التوثيق».

5) بعد الضغط على زر التوثيق يظهر عدد من الخدمات، منها «تحرير إقرار تصحيح محرر موثق».

6) إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظة والحي.

7) كتابة الديباجة الجديدة بعد تصحيحها.

8) إدخال بيانات استلام المحرر وهي المحافظة ومكتب التوثيق.

9) اختيار تاريخ وموعد استلام المحرر.

10) يُطلب منك بعد ذلك مراجعة الديباجة التي أدخلتها مع إمكانية تعديلها قبل التأكد منها بشكل نهائي ودفع رسوم الخدمة.

11) بعد التأكيد على البيانات يتم تسديد الخدمة ويستعرض التطبيق نوعين من طرق السداد، الأولى من خلال البطاقات الائتمانية، والثانية من خلال شركات التحصيل الإلكترونية.

12) حال اختيار البطاقات الائتمانية يتم إدخال بيانات البطاقة الرقم وتاريخ الانتهاء والاسم المدون عليها.

13) حال اختيار شبكات التحصيل الإليكترونية مثل «مصاري وأمان وفوري وميزة»، يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ويظهر بعدها كود يصلح لعدد ساعات معينة، ويتم التوجه برقم الكود إلى أقرب منفذ لأي من شركات التحصيل الإلكترونية ودفع الرسوم والحصول على فاتورة بالدفع.

14) يتم التوجه بعد ذلك إلى فرع مكتب التوثيق الذي اخترته في الموعد الذي حددته واستلام المحرر.